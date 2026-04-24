Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers Parc-Arboretum Saint-Setiers

Saint-Setiers

Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers

Parc-Arboretum 8 Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

A l’occasion des Rendez-vous au jardin journées nationales initiées par le ministère de la Culture le Parc-Arboretum de Saint-Setiers (jardin remarquable) sera ouvert en visites libres de 9h30 à 19h00 et en visites guidées sur le thème de la Vue à 10h et à 15h les 5, 6 et 7 Juin. (Gratuit ou participation financière libre)

Le samedi 6 juin création de Mandalas dans le parc de 14h à 17h00 (Gratuit)

Le dimanche 7 Juin de 10h à 17h Troc de plantes, expositions artisanales et animations…organisé par Saint-Setiers en fêtes au parc-arboretum (entrée gratuite) .

Parc-Arboretum 8 Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze