Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers Parc-Arboretum Saint-Setiers
Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers Parc-Arboretum Saint-Setiers samedi 6 juin 2026.
Saint-Setiers
Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers
Parc-Arboretum 8 Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
A l’occasion des Rendez-vous au jardin journées nationales initiées par le ministère de la Culture le Parc-Arboretum de Saint-Setiers (jardin remarquable) sera ouvert en visites libres de 9h30 à 19h00 et en visites guidées sur le thème de la Vue à 10h et à 15h les 5, 6 et 7 Juin. (Gratuit ou participation financière libre)
Le samedi 6 juin création de Mandalas dans le parc de 14h à 17h00 (Gratuit)
Le dimanche 7 Juin de 10h à 17h Troc de plantes, expositions artisanales et animations…organisé par Saint-Setiers en fêtes au parc-arboretum (entrée gratuite) .
Parc-Arboretum 8 Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr
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English : Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers
L’événement Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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