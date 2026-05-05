Déambulez librement dans le parc arboretum de Saint-Setiers, Arboretum de Saint-Setiers, Saint-Setiers

Déambulez librement dans le parc arboretum de Saint-Setiers 5 – 7 juin Arboretum de Saint-Setiers Corrèze

Les visites libres et guidées sont gratuites, il est proposé une participation libre pour l’entretien du parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Flânez en toute liberté à travers l’arboretum, où chaque allée révèle des essences rares et majestueuses. Observez la diversité des feuillages, laissez-vous bercer par le bruissement des cimes et découvrez les secrets botaniques que recèle ce havre de biodiversité. Respirez les parfums boisés, contemplez les jeux de lumière à travers les frondaisons et écoutez la nature composer sa symphonie.

Arboretum de Saint-Setiers Route de la Gane, 19290 Saint-Setiers, France Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0678466401 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1035-parc-arboretum-de-saint-setiers L’arboretum de Saint-Setiers s’est développé et enrichi au fil des générations. En 1996, M. et Mme Nadalon ont décidé d’ouvrir ce lieu au public. Aujourd’hui, plus de 130 espèces d’arbres – résineux et feuillus, jeunes ou pluricentenaires – ainsi que de nombreux massifs fleuris y composent un cadre romantique, où chaque visite éveille les cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et même le goût. En 2021, Guy Guenroc, passionné d’arbres, reprend la gestion du site et s’engage à perpétuer l’esprit “très nature ” de ce parc historique. Après d’importants travaux de restauration, l’arboretum rouvre ses portes en 2022. Toute l’année, il offre à chaque saison un spectacle renouvelé : chaque arbre, chaque fleur y a son moment de gloire. Dès février, les premières floraisons apparaissent avec les pétasites, les anémones, les pervenches… Puis, les grands arbres se parent de leur feuillage printanier, comme les mélèzes et les feuillus. Fin mai, les rhododendrons s’épanouissent, suivis par le seringat et les hortensias. En été, la végétation devient luxuriante : aubépines, érables, bouleaux, sorbiers, houx, aulnes et la spectaculaire gunnera manicata s’y déploient. Après la fructification, l’automne enveloppe le parc de couleurs flamboyantes grâce aux faux pistachiers, magnolias, tilleuls, chênes, hêtres, noisetiers, peupliers et frênes. Enfin, l’hiver met en valeur les nombreux conifères : thuyas géants, cryptomérias, douglas, sapins, cèdres et épicéas.

Visites guidées sur le thème de la vue.

©Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, Stéphanie Bérusseau