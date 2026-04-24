Balade chantée, contée et musicale Tomber comme le jour Saint-Setiers
Balade chantée, contée et musicale Tomber comme le jour Saint-Setiers dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Setiers
Balade chantée, contée et musicale Tomber comme le jour
12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Trois artistes de Meymac nous proposent une balade contée et musicale dans le cadre du parc-arboretum de Saint-Setiers labellisé jardin remarquable
500 mètres à parcourir avec 3 pauses assises pour profiter pleinement du spectacle
Organisation Saint-Setiers en fêtes et Parc-Arboretum de Saint-Setiers (participation au chapeau) .
12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01
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English : Balade chantée, contée et musicale Tomber comme le jour
L’événement Balade chantée, contée et musicale Tomber comme le jour Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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