Saint-Setiers

Sortie botanique et apéro musique

Saint-Setiers Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 13:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 Juillet 2026 de 10h à 13h00 sur le site de la Croix de la mission à Saint-Setiers sortie botanique animée par Pascal Basset (botaniste local) (gratuit)

A l’issue de cette balade d’un km maximum un apéro sera servi animé par le duo chant et accordéon qui se sera produit en spectacle au parc arboretum la veille à 19h Ana d’Andalousie et Titicordéon

De 10h à 12h sortie botanique et à 12h apéro musique .

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01

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English : Sortie botanique et apéro musique

L’événement Sortie botanique et apéro musique Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze