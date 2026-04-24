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Sortie botanique et apéro musique Saint-Setiers

Sortie botanique et apéro musique Saint-Setiers dimanche 26 juillet 2026.

Ville : 19290 Saint-Setiers

Département : Corrèze

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Setiers

Sortie botanique et apéro musique

Saint-Setiers Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 13:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Le dimanche 26 Juillet 2026 de 10h à 13h00 sur le site de la Croix de la mission à Saint-Setiers sortie botanique animée par Pascal Basset (botaniste local) (gratuit)

A l’issue de cette balade d’un km maximum un apéro sera servi animé par le duo chant et accordéon qui se sera produit en spectacle au parc arboretum la veille à 19h Ana d’Andalousie et Titicordéon

De 10h à 12h sortie botanique et à 12h apéro musique   .

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 

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English : Sortie botanique et apéro musique

L’événement Sortie botanique et apéro musique Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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