Sortie botanique et apéro musique Saint-Setiers
Sortie botanique et apéro musique Saint-Setiers dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Setiers
Sortie botanique et apéro musique
Saint-Setiers Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 13:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le dimanche 26 Juillet 2026 de 10h à 13h00 sur le site de la Croix de la mission à Saint-Setiers sortie botanique animée par Pascal Basset (botaniste local) (gratuit)
A l’issue de cette balade d’un km maximum un apéro sera servi animé par le duo chant et accordéon qui se sera produit en spectacle au parc arboretum la veille à 19h Ana d’Andalousie et Titicordéon
De 10h à 12h sortie botanique et à 12h apéro musique .
Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01
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English : Sortie botanique et apéro musique
L’événement Sortie botanique et apéro musique Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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