Saint-Setiers

Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze

12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 20:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Sur la scène du Parc-Arboretum spectacle-concert (chant et accordéon) avec Ana d’Andalousie et Titicordéon (participation au chapeau)

Ana et Thierry forment un duo expérimenté qui se produit en spectacle à Paris et en province.

Ils nous proposent un spectacle personnalisé qu’ils vont préparer les trois jours précédents lors d’une résidence au parc-arboretum .

12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr

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English : Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze

L’événement Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze