Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers
Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers samedi 25 juillet 2026.
Saint-Setiers
Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze
12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Sur la scène du Parc-Arboretum spectacle-concert (chant et accordéon) avec Ana d’Andalousie et Titicordéon (participation au chapeau)
Ana et Thierry forment un duo expérimenté qui se produit en spectacle à Paris et en province.
Ils nous proposent un spectacle personnalisé qu’ils vont préparer les trois jours précédents lors d’une résidence au parc-arboretum .
12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr
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English : Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze
L’événement Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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