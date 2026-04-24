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Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers

Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers

Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 12 Rue de la Poste

Ville : 19290 Saint-Setiers

Département : Corrèze

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Setiers

Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze

12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Sur la scène du Parc-Arboretum spectacle-concert (chant et accordéon) avec Ana d’Andalousie et Titicordéon (participation au chapeau)
Ana et Thierry forment un duo expérimenté qui se produit en spectacle à Paris et en province.
Ils nous proposent un spectacle personnalisé qu’ils vont préparer les trois jours précédents lors d’une résidence au parc-arboretum   .

12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01  guyguenroc@hotmail.fr

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English : Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze

L’événement Concert Le Bohème de Montmartre à la Haute-Corrèze Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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