Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers Saint-Setiers
Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers Saint-Setiers samedi 19 septembre 2026.
Saint-Setiers
Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers
12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine initiées par le ministère de la Culture le parc arboretum de Saint-Setiers labellisé Jardin remarquable organise des visites libres de 9h30 à 19h et des visites guidées à 10h et 15h les 19 et 20 Septembre 2026.
Le thème de cette année est le patrimoine en danger
L’association Saint-Setiers en fêtes et la mairie de Saint-Setiers préparent une animation sur ce thème en deuxième partie d’après midi et début de soirée .
12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers
L’événement Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Saint-Setiers (Corrèze)
- Déambulez librement dans le parc arboretum de Saint-Setiers, Arboretum de Saint-Setiers, Saint-Setiers 5 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Parc Arboretum de Saint- Setiers Parc-Arboretum Saint-Setiers 6 juin 2026
- Concours Western Saint-Setiers 13 juin 2026
- Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum Saint-Setiers 9 juillet 2026
- Balade chantée, contée et musicale Tomber comme le jour Saint-Setiers 19 juillet 2026