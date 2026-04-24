Saint-Setiers

Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers

12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine initiées par le ministère de la Culture le parc arboretum de Saint-Setiers labellisé Jardin remarquable organise des visites libres de 9h30 à 19h et des visites guidées à 10h et 15h les 19 et 20 Septembre 2026.

Le thème de cette année est le patrimoine en danger

L’association Saint-Setiers en fêtes et la mairie de Saint-Setiers préparent une animation sur ce thème en deuxième partie d’après midi et début de soirée .

12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 64 01 guyguenroc@hotmail.fr

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English : Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers

L’événement Journée du Patrimoine Parc-Arboretum de Saint-Setiers Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze