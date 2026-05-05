Journées du Patrimoine au parc-arboretum de Saint-Setiers, Parc-Arboretum de Saint-Setiers, Saint-Setiers

Journées du Patrimoine au parc-arboretum de Saint-Setiers 18 – 20 septembre Parc-Arboretum de Saint-Setiers Corrèze

Visite libre gratuite. Visite guidée en libre participation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée du parc arboretum de Saint-Setiers.

Parc-Arboretum de Saint-Setiers 19290 Saint-Setiers Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 78 46 64 01 Le parc arboretum de Saint-Setiers est un parc privé ouvert au public toute l’année. Depuis 2024, il est labellisé « Jardin Remarquable » s’étendant sur 3 hectares et recense plus de 200 espèces d’arbres et massifs de fleurs. C’est un site ancien avec des constructions datant du XVIIe siècle. Il a connu un développement accéléré à partir des années 1970. Les propriétaires successifs, amoureux des arbres et du patrimoine vivant, ont entretenu le parc en préservant son esprit naturel et ont ajouté de nouvelles espèces d’arbres et d’arbustes.

Aujourd’hui, les éléments du patrimoine qu’il abrite, tels que la cressonnière, la croix, les fontaines, le pigeonnier et la maison de maître, sont sublimés par la présence d’arbres centenaires ou rares sur le plateau de Millevaches.

Il offre une variété d’ambiances, avec de grands arbres centenaires identifiés par des panneaux et de petites fleurs bordant les sentiers. Dans cet endroit, vous pourrez vivre une expérience en harmonie avec les arbres qui vous correspondent le mieux et organiser votre visite selon vos aspirations.

Vous découvrirez des arbres rares ou remarquables par leur taille, des arbres d’ombre ou de lumière. Prenez le temps de découvrir les lieux en marchant lentement, en éveillant vos cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.

L’arboretum vit et évolue au fil des saisons. Chaque arbre, chaque massif de fleurs connaît sa période de gloire : les pervenches, les sorbiers et les tilleuls au printemps, les rhododendrons en juin, le seringua, le deutzia, la gunera et les groseilliers en été, les chênes, les érables et les hêtres en automne, les houx et les nombreux conifères en hiver, sous la neige…

À la fin de votre visite, vous pourrez également visiter l’exposition « Nos amis les arbres » et découvrir quelques créations artistiques sur ce thème. Accessible depuis les gares de Bugeat et d’Ussel, transports à la carte depuis la gare de Bugeat. Pour accéder à l’entrée du parc il suffit d’atteindre l’église de Saint-Setiers et de descendre en direction de Sornac, le parking se trouve face à l’entrée du parc et est gratuit.

Journées européennes du patrimoine 2026

Guy Guenroc