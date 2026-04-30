Saint-Setiers

Concours Western

Audouze Saint-Setiers Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Ranch Made in USA organise un concours Western sur 2 jours, l’occasion de venir découvrir ce centre équestre spécialisé dans l’équitation western, au coeur du Plateau de Millevaches.

Au programme samedi Trail in Hand Ranch Trail Ranch Riding Ranch Reining Reining freestyle Barrel Pole Bending Lasso à pied lasso à cheval

Au programme dimanche Ranch cutting ranch cow work Ranch sorting Kids cattle drive

Concours d’équitation western, ouvert au public, entrée et parking gratuit. .

Audouze Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 82 69 65 ranchmadeintheusa@gmail.com

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English : Concours Western

L’événement Concours Western Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze