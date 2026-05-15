Saint-Setiers

Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Concert de chansons populaires proposé par la Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne, dirigée et accompagnée à l’accordéon par Danièle Baldassarri.

Participation libre .

12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 17 62 sylecadet@yahoo.fr

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English : Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

L’événement Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze