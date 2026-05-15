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Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers

Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers

Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 12 Rue de la Poste

Ville : 19290 Saint-Setiers

Département : Corrèze

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Setiers

Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Concert de chansons populaires proposé par la Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne, dirigée et accompagnée à l’accordéon par Danièle Baldassarri.

Participation libre   .

12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 17 62  sylecadet@yahoo.fr

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English : Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

L’événement Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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