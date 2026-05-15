Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers
Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers dimanche 28 juin 2026.
Saint-Setiers
Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne
12 Rue de la Poste Saint-Setiers Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 19:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Concert de chansons populaires proposé par la Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne, dirigée et accompagnée à l’accordéon par Danièle Baldassarri.
Participation libre .
12 Rue de la Poste Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 17 62 sylecadet@yahoo.fr
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English : Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne
L’événement Concert chansons populaires Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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