Saint-Setiers

Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum

Saint-Setiers Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une visite courte et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.

Laissez-vous guider pour une découverte de l’arboretum à travers l’exposition La nature au fil des saisons . Une exposition photo des arbres et des massifs de fleurs aux 4 saisons de l’année 2025.

Réservation obligatoire au 05.87.31.00.57 .

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum

L’événement Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze