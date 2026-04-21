Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum Saint-Setiers
Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum Saint-Setiers jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Setiers
Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum
Saint-Setiers Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une visite courte et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.
Laissez-vous guider pour une découverte de l’arboretum à travers l’exposition La nature au fil des saisons . Une exposition photo des arbres et des massifs de fleurs aux 4 saisons de l’année 2025.
Réservation obligatoire au 05.87.31.00.57 .
Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum
L’événement Apéro Art et Histoire Les 4 saisons au parc arboretum Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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