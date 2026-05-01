Concert de la Chorale Quid Novi florilège printanier Au théâtre cinéma Les Cerisiers Val en Vignes
Concert de la Chorale Quid Novi florilège printanier Au théâtre cinéma Les Cerisiers Val en Vignes vendredi 15 mai 2026.
Val en Vignes
Concert de la Chorale Quid Novi florilège printanier
Au théâtre cinéma Les Cerisiers 23 Rue du Moulin Val en Vignes Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
Le théâtre-cinéma Les cerisiers invite la chorale Quid Novi dirigée par Pascal Bezard. L’ensemble proposera un voyage musical à travers les siècles, explorant un répertoire allant des partitions médiévales et de la Renaissance jusqu’aux oeuvres romantiques .
Sur réservation
Le théâtre-cinéma Les cerisiers invite la chorale Quid Novi dirigée par Pascal Bezard. L’ensemble proposera un voyage musical à travers les siècles, explorant un répertoire allant des partitions médiévales et de la Renaissance jusqu’aux oeuvres romantiques .
Sur réservation .
Au théâtre cinéma Les Cerisiers 23 Rue du Moulin Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 10 97 37 theatrecinemalescerisiers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les cerisiers theater-cinema invites the Quid Novi choir, directed by Pascal Bezard. The ensemble will offer a musical journey through the centuries, exploring a repertoire ranging from medieval and Renaissance scores to Romantic works.
Reservations required
L’événement Concert de la Chorale Quid Novi florilège printanier Val en Vignes a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Val en Vignes (Deux-Sèvres)
- Concert Du duo Zinck Chicha Val en Vignes 30 mai 2026
- Festival des arts de la rue Bouillez ! Val en Vignes 3 juillet 2026