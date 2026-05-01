Concert de la Chorale Quid Novi florilège printanier Au théâtre cinéma Les Cerisiers Val en Vignes

Val en Vignes

Concert de la Chorale Quid Novi florilège printanier

Au théâtre cinéma Les Cerisiers 23 Rue du Moulin Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Le théâtre-cinéma Les cerisiers invite la chorale Quid Novi dirigée par Pascal Bezard. L’ensemble proposera un voyage musical à travers les siècles, explorant un répertoire allant des partitions médiévales et de la Renaissance jusqu’aux oeuvres romantiques .

Sur réservation

Le théâtre-cinéma Les cerisiers invite la chorale Quid Novi dirigée par Pascal Bezard. L’ensemble proposera un voyage musical à travers les siècles, explorant un répertoire allant des partitions médiévales et de la Renaissance jusqu’aux oeuvres romantiques .

Sur réservation .

Au théâtre cinéma Les Cerisiers 23 Rue du Moulin Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 10 97 37 theatrecinemalescerisiers@gmail.com

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English :

Les cerisiers theater-cinema invites the Quid Novi choir, directed by Pascal Bezard. The ensemble will offer a musical journey through the centuries, exploring a repertoire ranging from medieval and Renaissance scores to Romantic works.

Reservations required

L’événement Concert de la Chorale Quid Novi florilège printanier Val en Vignes a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Thouarsais