AGENDA · Barrou
Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou Barrou
dimanche 25 octobre 2026 · Barrou
Informations pratiques
Barrou
Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou
Barrou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Concert gratuit de la chorale avec buvette et gâteaux.
Concert gratuit de la chorale avec buvette et gâteaux. .
Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 92 12 mairie@barrou.fr
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English :
Free choir concert with refreshments and cakes.
L’événement Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou Barrou a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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