Informations pratiques

Barrou

Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou

Barrou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:30:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Concert gratuit de la chorale avec buvette et gâteaux.

Concert gratuit de la chorale avec buvette et gâteaux. .

Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 92 12 mairie@barrou.fr

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English :

Free choir concert with refreshments and cakes.

L’événement Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou Barrou a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire