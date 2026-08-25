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Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou Barrou

dimanche 25 octobre 2026 · Barrou

Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou Barrou

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
37350 Barrou
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Barrou

Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou

Barrou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Concert gratuit de la chorale avec buvette et gâteaux.
Concert gratuit de la chorale avec buvette et gâteaux.   .

Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 92 12  mairie@barrou.fr

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English :

Free choir concert with refreshments and cakes.

L’événement Concert de la chorale Val de Creuse de Barrou Barrou a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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