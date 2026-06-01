Concert de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet Mairie du 7e arrondissement PARIS

Programme à venir.

Les étudiant·es de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet interpréteront des compositions originales, des improvisations et des standards de jazz, dans un esprit de partage et de convivialité !

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:00:00+02:00

Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 PARIS

dac-cma7communication@paris.fr



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