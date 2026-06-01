Concert de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet Mairie du 7e arrondissement PARIS
Concert de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet Mairie du 7e arrondissement PARIS jeudi 11 juin 2026.
Programme à venir.
Les étudiant·es de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet interpréteront des compositions originales, des improvisations et des standards de jazz, dans un esprit de partage et de convivialité !
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:00:00+02:00
Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 PARIS
dac-cma7communication@paris.fr
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