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Concert de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet Mairie du 7e arrondissement PARIS

Concert de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet Mairie du 7e arrondissement PARIS

Concert de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet Mairie du 7e arrondissement PARIS jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Mairie du 7e arrondissement

Adresse : 116 rue de Grenelle

Ville : 75007 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Programme à venir.

Les étudiant·es de la classe de piano jazz d’Edouard Ferlet interpréteront des compositions originales, des improvisations et des standards de jazz, dans un esprit de partage et de convivialité !
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:00:00+02:00

Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle  75007 PARIS
dac-cma7communication@paris.fr


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