Concert de La Compagnie des Possibles à la chapelle Saint-Jean d’Epileur. Sainte-Marie
dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
Sainte-Marie
Concert de La Compagnie des Possibles à la chapelle Saint-Jean d’Epileur.
Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:45:00
Date(s) :
2026-09-20
La compagnie des Possibles propose un concert avec Juliette DIVRY, violoncelle et chant, dans une vision plus actuelle de la musique, organique et poétique. .
Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 12 79 25
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English :
L’événement Concert de La Compagnie des Possibles à la chapelle Saint-Jean d’Epileur. Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DE REDON
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