Informations pratiques

Sainte-Marie

Concert de La Compagnie des Possibles à la chapelle Saint-Jean d’Epileur.

Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 11:45:00

Date(s) :

2026-09-20

La compagnie des Possibles propose un concert avec Juliette DIVRY, violoncelle et chant, dans une vision plus actuelle de la musique, organique et poétique. .

Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 12 79 25

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English :

L’événement Concert de La Compagnie des Possibles à la chapelle Saint-Jean d’Epileur. Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DE REDON