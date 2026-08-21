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AGENDA · Sainte-Marie

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS, Sainte-Marie, Sainte-Marie

samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Marie

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS, Sainte-Marie, Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Sainte-Marie
Adresse
Sainte-Marie Martinique
Ville
97230 Sainte-Marie
Département
Martinique
Tarif
Plus d'infos : 0596 69 51 52

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Samedi 5 septembre, 09h00 Sainte-Marie Martinique

Plus d’infos : 0596 69 51 52

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Une matinée conviviale, sportive, culturelle et pleine de découvertes vous attend

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
Venez à la rencontre des associations de la commune, échanger avec leurs membres et découvrir la richesse de la vie associative samaritaines !

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