AGENDA · Sainte-Marie
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS, Sainte-Marie, Sainte-Marie
samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Samedi 5 septembre, 09h00 Sainte-Marie Martinique
Plus d’infos : 0596 69 51 52
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Une matinée conviviale, sportive, culturelle et pleine de découvertes vous attend
Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
Venez à la rencontre des associations de la commune, échanger avec leurs membres et découvrir la richesse de la vie associative samaritaines !
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