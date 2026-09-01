Atelier Peinture Matière Sainte-Marie
mercredi 9 septembre 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
Sainte-Marie
Atelier Peinture Matière
SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Atelier du mercredi à Ste-Marie de Barousse
Peinture-Matière, de 10h à 13h et de 17h à20h
Tarif 39€/personne
Uniquement sur réservation au 06 28 57 66 60
.
SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 57 66 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wednesday Workshop at Ste-Marie de Barousse
Painting with Textures, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m.
Price: 39? per person
Reservations required: call 06 28 57 66 60
L’événement Atelier Peinture Matière Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées)
- Atelier Peinture Matière Sainte-Marie 16 septembre 2026
- Le rivage qui’ s’efface : quand la mer raconte l’histoire de Sainte-Marie, Commune De Sainte-Marie – Service des archives, Sainte-Marie 18 septembre 2026
- LES RANDOS NOCTURNE PÉYINORD MARTINIQUE « Morne des Esses », Sainte-Marie, Sainte-Marie 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine – Visite de la station d’épuration du Grand Prado (La Réunion), Station d’épuration du Grand Prado, Sainte-Marie 19 septembre 2026
- Sainte-Marie en couleurs : peins ton patrimoine, Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie, Sainte-Marie 19 septembre 2026