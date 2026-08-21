Le rivage qui’ s’efface : quand la mer raconte l’histoire de Sainte-Marie, Commune De Sainte-Marie – Service des archives, Sainte-Marie

Informations pratiques

Le rivage qui’ s’efface : quand la mer raconte l’histoire de Sainte-Marie 18 – 20 septembre Commune De Sainte-Marie – Service des archives La Réunion

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:30:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À travers une exposition, des ateliers et des visites guidées, découvrez comment le littoral de Sainte-Marie s’est transformé et comment préserver ce patrimoine fragile.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Sainte-Marie propose l’événement « Le rivage qui s’efface – Quand la mer raconte l’histoire de Sainte-Marie ».

Cette manifestation s’inscrit dans la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et met également à l’honneur le patrimoine photographique.

Du 18 au 20 septembre 2026, le public est invité à découvrir l’histoire du littoral de Sainte-Marie, ses paysages, ses anciens usages maritimes et les risques naturels qui ont progressivement façonné le territoire.

Photographies anciennes, vues aériennes, cartes, archives et documents contemporains permettent de suivre l’évolution du trait de côte, de retrouver les traces d’anciens espaces portuaires et de comprendre les transformations du front de mer.

Le programme repose sur trois propositions complémentaires :

Une exposition composée de six panneaux consacrés à la mémoire du rivage, aux risques naturels, à l’évolution du trait de côte et aux solutions d’adaptation ; Des ateliers pédagogiques et participatifs permettant aux scolaires, aux familles et aux publics intergénérationnels d’observer les transformations du paysage et d’imaginer le littoral de Sainte-Marie en 2050 ; Des visites guidées pédestres du littoral, à la découverte de la place de la Marine, de l’ancien débarcadère, de l’ancre historique, de la batterie côtière, du front de mer et des anciens espaces portuaires.

Le vendredi 18 septembre sera consacré à l’accueil des scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! ».

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’exposition, les ateliers et les visites guidées seront ouverts au grand public.

Commune De Sainte-Marie – Service des archives 3 Rue de la Republique, Sainte-Marie 97438 Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692530866 »}, {« type »: « email », « value »: « nlicaga@ville-saintemarie.re »}]

Le rivage qui s’efface – Quand la mer raconte l’histoire de Sainte-Marie

FANNIO FLORENCE©