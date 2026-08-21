L’art de raconter : du tapis au kamishibaï, Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Informations pratiques

L’art de raconter : du tapis au kamishibaï Vendredi 2 octobre, 10h00 Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:00:00+02:00

« L’art de raconter : du tapis au kamishibaï » est une invitation à découvrir différents supports de narration qui stimulent l’imaginaire des enfants. Au fil de cette animation, les histoires prennent vie grâce au tapis à raconter, avant de se poursuivre dans le théâtre d’images du kamishibaï. Un moment de partage, d’écoute et d’émerveillement, où les petits et les grands voyagent ensemble au cœur des contes et des albums jeunesse.

Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie 1, rue de la République 97438 Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion 0262 53 19 40 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=sainte-marie Située au cœur de Sainte-Marie à La Réunion, la Médiathèque Anne Mousse est un lieu de lecture, de culture, de découverte et de partage ouvert à toutes et à tous. Inaugurée en 1996, elle porte depuis 2023 le nom d’Anne Mousse, en hommage à la première femme née à La Réunion.

La médiathèque propose des collections, des services et des espaces adaptés à tous les publics : adultes, jeunesse, adolescents, ludart’Space (jeux), Espace Culture Multimédia, ainsi qu’un espace Autrement lu, dédié aux personnes déficientes visuelles, avec des ouvrages en braille, des livres audio et un service de transcription braille, unique à la Réunion.

Tout au long de l’année, la Médiathèque Anne Mousse accueille des animations, des ateliers, des expositions et des rencontres qui favorisent l’accès à la culture, la transmission des savoirs et le vivre-ensemble. Car jaune et citalis à proximité, présence d’un parking dédié, places PMR, ascenseurs, bandes podotactiles

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©Marie-Pierre DAMOUR – image générée par l’IA