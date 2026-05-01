Concert de la Fanfare Weston Brass Band PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains
Concert de la Fanfare Weston Brass Band PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains lundi 25 mai 2026.
Arromanches-les-Bains
Concert de la Fanfare Weston Brass Band
PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Concert de cuivres avec comme répertoire une large gamme de genres classique, rock, pop, comédies musicales, marches, musiques de film…
30 musiciens adultes amateurs britanniques se produiront en plein air, devant le Musée du Débarquement (salle des fêtes en cas de mauvais temps).
Concert de cuivres avec un répertoire proposant une large gamme de genres classique, rock, pop, comédies musicales, marches, musiques de film…
30 musiciens adultes amateurs britanniques se produiront en plein air, devant le Musée du Débarquement (salle des fêtes en cas de mauvais temps). .
PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de la Fanfare Weston Brass Band
Brass concert with a wide range of repertoire: classical, rock, pop, musicals, marches, film music…
30 British amateur adult musicians will perform in the open air in front of the D-Day Landing Museum (village hall in case of bad weather).
L’événement Concert de la Fanfare Weston Brass Band Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayeux Intercom
À voir aussi à Arromanches-les-Bains (Calvados)
- Concert de Jazz Manouche Sebastien Kauffmann Quintette SALLE DES FETES Arromanches-les-Bains 16 mai 2026
- 11ème Salon des Artistes Arromanchais Salle des fêtes Arromanches-les-Bains 4 juillet 2026
- Concert d’harmonie par l’American Rhode Island Orchestra Place du 6 juin Arromanches-les-Bains 6 juillet 2026
- Concert de l’orchestre à cordes des Oregon Ambassadors of Music (USA) Place du 6 juin Arromanches-les-Bains 6 juillet 2026
- Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique Quai Amiral Sir Bertram Ramsay Arromanches-les-Bains 12 juillet 2026