Concert de la Fanfare Weston Brass Band PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Concert de la Fanfare Weston Brass Band

PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Concert de cuivres avec comme répertoire une large gamme de genres classique, rock, pop, comédies musicales, marches, musiques de film…

30 musiciens adultes amateurs britanniques se produiront en plein air, devant le Musée du Débarquement (salle des fêtes en cas de mauvais temps).

Concert de cuivres avec un répertoire proposant une large gamme de genres classique, rock, pop, comédies musicales, marches, musiques de film…

30 musiciens adultes amateurs britanniques se produiront en plein air, devant le Musée du Débarquement (salle des fêtes en cas de mauvais temps). .

PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Concert de la Fanfare Weston Brass Band

Brass concert with a wide range of repertoire: classical, rock, pop, musicals, marches, film music…

30 British amateur adult musicians will perform in the open air in front of the D-Day Landing Museum (village hall in case of bad weather).

L’événement Concert de la Fanfare Weston Brass Band Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayeux Intercom