Béduer

Concert de la Fête de la musique au château de Béduer

chateau de béduer Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la Fête de la musique, l’Harmonie des Artisans Réunis de Figeac, en partenariat avec l’ACAP de Béduer, propose un concert en plein air au pied du château de Béduer

Dans le cadre de la Fête de la musique, l’Harmonie des Artisans Réunis de Figeac, en partenariat avec l’ACAP de Béduer, propose un concert en plein air au pied du château de Béduer. Sous la direction de Samuel Collart, les musiciens interprètent un répertoire varié dans un cadre patrimonial exceptionnel. Cette soirée musicale conviviale invite le public à partager un moment festif et culturel au cœur du village de Béduer.

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chateau de béduer Béduer 46100 Lot Occitanie

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English :

As part of the Fête de la musique, the Harmonie des Artisans Réunis de Figeac, in partnership with the ACAP de Béduer, is offering an open-air concert at the foot of the Château de Béduer

L’événement Concert de la Fête de la musique au château de Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac