Béduer

Salon d’artistes amateurs et de l’artisanat à Béduer

Salle des Fêtes Jean Pélissié Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

L’Association Culturelle des Arts Pluriels (ACAP) organise un salon d’artistes amateurs et de l’artisanat à Béduer sur le thème de la musique

L’Association Culturelle des Arts Pluriels (ACAP) organise un salon d’artistes amateurs et de l’artisanat à Béduer sur le thème de la musique. Cette manifestation met à l’honneur les créations artistiques et artisanales inspirées de l’univers musical. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres variées réalisées par des artistes amateurs et participer à des animations proposées tout au long du week-end dans une ambiance conviviale et culturelle.

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Salle des Fêtes Jean Pélissié Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 83 59 16 70 acap46100beduer@gmail.com

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English :

The Association Culturelle des Arts Pluriels (ACAP) is organizing a fair for amateur artists and craftspeople in Béduer on the theme of music

L’événement Salon d’artistes amateurs et de l’artisanat à Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac