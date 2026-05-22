Béduer

Concert des Voca-Muses

Salle Pélissié, 46100 Béduer Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Douze femmes interprètent un répertoire original écrit et mis en scène par Florence Gay

Douze femmes interprètent un répertoire original écrit et mis en scène par Florence Gay. Ce spectacle musical mêle humour, énergie et poésie dans une ambiance conviviale et festive. Les Voca-Muses proposent un moment de chant vivant et rythmé, porté par des voix féminines et une mise en scène pleine de fantaisie.

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Salle Pélissié, 46100 Béduer Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 12 64 20 63

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English :

Twelve women perform an original repertoire written and directed by Florence Gay

L’événement Concert des Voca-Muses Béduer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac