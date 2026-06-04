Salon BD et Livre jeunesse à Béduer Béduer
Salon BD et Livre jeunesse à Béduer Béduer dimanche 13 décembre 2026.
Béduer
Salon BD et Livre jeunesse à Béduer
Salle des fêtes Béduer Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Salon du Livre dédié à la littérature jeunesse, aux contes et à la bande dessinée
Salon du Livre dédié à la littérature jeunesse, aux contes et à la bande dessinée. Rencontres avec auteurs et illustrateurs, dédicaces, animations, ateliers et spectacles tout au long de la journée dans une ambiance conviviale et familiale. Proposé dans le cadre d'un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.
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Salle des fêtes Béduer 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 04 66
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English :
Book fair dedicated to children’s literature, storytelling and comics
L’événement Salon BD et Livre jeunesse à Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac
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