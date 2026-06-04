Béduer

Salon BD et Livre jeunesse à Béduer

Salle des fêtes Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Salon du Livre dédié à la littérature jeunesse, aux contes et à la bande dessinée

Salon du Livre dédié à la littérature jeunesse, aux contes et à la bande dessinée. Rencontres avec auteurs et illustrateurs, dédicaces, animations, ateliers et spectacles tout au long de la journée dans une ambiance conviviale et familiale. Proposé dans le cadre d'un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.

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Salle des fêtes Béduer 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 04 66

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English :

Book fair dedicated to children’s literature, storytelling and comics

L’événement Salon BD et Livre jeunesse à Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac