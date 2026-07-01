Fête votive de Béduer Béduer
vendredi 31 juillet 2026 · Béduer
Informations pratiques
Béduer
Fête votive de Béduer
le bourg Béduer Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
55ᵉ fête votive de Béduer — 3 jours de folie !
Ambiance, musique, repas, feu d’artifice, copains, rires… tout est réuni pour un week-end inoubliable !
On vous attend nombreux pour écrire ensemble cette 55ᵉ édition !
55ᵉ fête votive de Béduer — 3 jours de folie !
Ambiance, musique, repas, feu d’artifice, copains, rires… tout est réuni pour un week-end inoubliable !
On vous attend nombreux pour écrire ensemble cette 55ᵉ édition !
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le bourg Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 02 30 50 29
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English :
55? B%E9duer’s Votive Festival? 3 days of madness!
A great atmosphere, music, food, fireworks, friends, laughter… everything you need for an unforgettable weekend!
We hope to see many of you there so we can make this 55? edition a success together!
L’événement Fête votive de Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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