UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béduer

Fête votive de Béduer Béduer

vendredi 31 juillet 2026 · Béduer

Fête votive de Béduer Béduer

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
le bourg
Ville
46100 Béduer
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Béduer

Fête votive de Béduer

le bourg Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

55ᵉ fête votive de Béduer — 3 jours de folie !

Ambiance, musique, repas, feu d’artifice, copains, rires… tout est réuni pour un week-end inoubliable !

On vous attend nombreux pour écrire ensemble cette 55 édition !

55ᵉ fête votive de Béduer — 3 jours de folie !

Ambiance, musique, repas, feu d’artifice, copains, rires… tout est réuni pour un week-end inoubliable !

On vous attend nombreux pour écrire ensemble cette 55 édition !

  .

le bourg Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 02 30 50 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

55? B%E9duer’s Votive Festival? 3 days of madness!

A great atmosphere, music, food, fireworks, friends, laughter… everything you need for an unforgettable weekend!

We hope to see many of you there so we can make this 55? edition a success together!

L’événement Fête votive de Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac

À voir aussi à Béduer (Lot)