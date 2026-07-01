Informations pratiques

Béduer

Fête votive de Béduer

le bourg Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

55ᵉ fête votive de Béduer — 3 jours de folie !

Ambiance, musique, repas, feu d’artifice, copains, rires… tout est réuni pour un week-end inoubliable !

On vous attend nombreux pour écrire ensemble cette 55ᵉ édition !

55ᵉ fête votive de Béduer — 3 jours de folie !

Ambiance, musique, repas, feu d’artifice, copains, rires… tout est réuni pour un week-end inoubliable !

On vous attend nombreux pour écrire ensemble cette 55ᵉ édition !

.

le bourg Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 02 30 50 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

55? B%E9duer’s Votive Festival? 3 days of madness!

A great atmosphere, music, food, fireworks, friends, laughter… everything you need for an unforgettable weekend!

We hope to see many of you there so we can make this 55? edition a success together!

L’événement Fête votive de Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac