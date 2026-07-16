Informations pratiques

Béduer

Brocante, vide-greniers à Béduer

place de l’église Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre de la fête votive du village profiter des animations et venez chiner !

Dans le cadre de la fête votive du village profiter des animations et venez chiner !

.

place de l’église Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 02 30 50 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the village’s votive festival, enjoy the activities and come browse the flea market!

L’événement Brocante, vide-greniers à Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac