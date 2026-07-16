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AGENDA · Béduer

Brocante, vide-greniers à Béduer Béduer

dimanche 2 août 2026 · Béduer

Brocante, vide-greniers à Béduer Béduer

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
place de l'église
Ville
46100 Béduer
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Béduer

Brocante, vide-greniers à Béduer

place de l’église Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Dans le cadre de la fête votive du village profiter des animations et venez chiner !

Dans le cadre de la fête votive du village profiter des animations et venez chiner !

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place de l’église Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 02 30 50 29 

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English :

As part of the village’s votive festival, enjoy the activities and come browse the flea market!

L’événement Brocante, vide-greniers à Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac

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