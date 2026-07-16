Brocante, vide-greniers à Béduer Béduer
dimanche 2 août 2026 · Béduer
Informations pratiques
Béduer
Brocante, vide-greniers à Béduer
place de l’église Béduer Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Dans le cadre de la fête votive du village profiter des animations et venez chiner !
Dans le cadre de la fête votive du village profiter des animations et venez chiner !
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place de l’église Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 02 30 50 29
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English :
As part of the village’s votive festival, enjoy the activities and come browse the flea market!
L’événement Brocante, vide-greniers à Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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