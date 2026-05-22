Béduer

Ciné débat à Béduer Mobilités rurales, un voyage au Pays de Lumbres

Salle des fêtes Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Projection du documentaire Mobilités rurales un voyage au Pays de Lumbres suivie d’un échange convivial autour des mobilités rurales et des enjeux de déplacement en territoire rural

Projection du documentaire Mobilités rurales un voyage au Pays de Lumbres suivie d’un échange convivial autour des mobilités rurales et des enjeux de déplacement en territoire rural. La rencontre est animée par Joël Meissonnier, socio-anthropologue spécialiste des mobilités au CEREMA et coréalisateur du film. Un apéritif partagé clôture la soirée.

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Salle des fêtes Béduer 46100 Lot Occitanie +33 6 33 35 18 80 contact@figeac-ecmobilite.org

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English :

Projection of the documentary Mobilités rurales un voyage au Pays de Lumbres (Rural mobility: a journey through the Pays de Lumbres) followed by a friendly discussion on rural mobility and the challenges of moving around in rural areas

L’événement Ciné débat à Béduer Mobilités rurales, un voyage au Pays de Lumbres Béduer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac