CONCERT DE LA NUIT D’ÉTÉ PAR SINFONIA GARONNA ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE Toulouse

Toulouse

CONCERT DE LA NUIT D’ÉTÉ PAR SINFONIA GARONNA

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 30 Rue de la Dalbade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Préparez vos oreilles et vos applaudissements Sinfonia Garonna revient en force pour ce concert exceptionnel !

Ce concert réunit le chœur mixte ainsi que l’orchestre de Sinfonia Garonna, tous deux composés d’étudiants et de jeunes actifs toulousains.

Le programme met à l’honneur des œuvres intemporelles ayant traversé les siècles sans perdre de leur éclat du Claudio Monteverdi, du Wolfgang Amadeus Mozart, du Jean-Baptiste Lully, du Antonio Vivaldi… ainsi que quelques autres surprises musicales !

Venez nombreux afin de partager avec nous cette belle soirée musicale, placée sous le signe de la convivialité, de l’émotion et du plaisir de jouer ensemble. Venez célébrer la musique avec nous et faire vibrer Toulouse le temps d’une nuit d’été ! .

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 30 Rue de la Dalbade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie communication.sinfoniagaronna@gmail.com

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English :

Prepare your ears and your applause: Sinfonia Garonna returns in force for this exceptional concert!

L’événement CONCERT DE LA NUIT D’ÉTÉ PAR SINFONIA GARONNA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE