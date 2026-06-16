Concert de la Queerale au Bataclan Bataclan Paris samedi 4 juillet 2026.

Au programme de POP’N FAGS #10 :

Un choeur de 90 queeristes et leurs instrumentistes, le tout 100% live … et des invité·es SPLENDIDES à la hauteur de cet évènement historique !

En guest solistes chant : Chantaaaal, Klaude & Mike Drop.

Bataclan – 50 Boulevard Voltaire, 75011 Paris

Ouverture des portes 19h, concert à 20h

BILLETTERIE :

LA QUEERALE – Bataclan

Le choeur le plus queer et sexy de Paris débarque au BATACLAN le 4 juillet !

Le samedi 04 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00

Bataclan 50 Boulevard Voltaire 75011 Paris



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