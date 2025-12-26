Concert de la Sainte Cécile Ault
Concert de la Sainte Cécile Ault dimanche 15 novembre 2026.
Concert de la Sainte Cécile
Grande Rue Ault Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 11:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Concert de la Sainte Cécile par l’Harmonie Municipale.
Concert de la Sainte Cécile par l’Harmonie Municipale. .
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 18 88 34 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sainte Cécile concert by the Harmonie Municipale.
L’événement Concert de la Sainte Cécile Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS