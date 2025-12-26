Concert de la Sainte Cécile Ault

Concert de la Sainte Cécile

Grande Rue Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 11:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Concert de la Sainte Cécile par l’Harmonie Municipale.

Concert de la Sainte Cécile par l'Harmonie Municipale.

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 18 88 34 07

English :

Sainte Cécile concert by the Harmonie Municipale.

