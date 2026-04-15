Concert de l’amitié – Freundschaftskonzert, Complexe des Deux Ruisseaux, Chantepie
Concert de l’amitié – Freundschaftskonzert, Complexe des Deux Ruisseaux, Chantepie vendredi 15 mai 2026.
Concert de l’amitié – Freundschaftskonzert Vendredi 15 mai, 21h00 Complexe des Deux Ruisseaux Ille-et-Vilaine
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T21:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T21:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:00:00+02:00
Mettant à profit le long week-end de l’Ascension, la chorale Chantepie Chante aura le plaisir de recevoir une cinquantaine d’Allemands dans le cadre du jumelage avec la ville d’Obrigheim. C’est une amitié de plus de 30 ans qui unit la chorale et l’orchestre d’harmonie de la Musikverein d’Asbach, amitié qui s’est forgée au fil des échanges entre les deux associations depuis 1995.
Pour que tous les Cantepiennes et Cantepiens soient de cette fête franco-allemande, l’orchestre allemand donnera une aubade place des Marelles le vendredi 15 mai à 11h.
Le vendredi soir, chorale et orchestre joindront leurs couleurs musicales lors d’un grand concert commun ouvert à tous. La musique étant un langage universel, les deux associations proposeront des morceaux communs dont l’hymne européen et l’hymne breton.
Concert à 21h. Pas de réservation. Ouverture des portes au public 20h15.
Complexe des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux Ruisseaux, 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne
Concert réunissant la chorale Chantepie Chante et l’orchestre d’harmonie de la Musikverein d’Asbach dans le cadre du jumelage Chantepie – Obrigheim concert jumelage
Chantepie Chante
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