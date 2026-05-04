Repair’Café Magasin Leroy-Merlin Chantepie
Repair’Café Magasin Leroy-Merlin Chantepie mardi 5 mai 2026.
Repair’Café Magasin Leroy-Merlin Chantepie Mardi 5 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Pas d’inscription préalable
Atelier pour réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter.
L’association Chantepie Initiatives vous accueille tous les premiers mardis de chaque mois au magasin Leroy Merlin de Chantepie.
Vous y retrouverez une équipe de réparatrices et réparateurs bénévoles, ils vous aideront à réparer votre appareil.
Prochain RDV : mardi 5 mai de 15h00 à 18h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-05T18:00:00.000+02:00
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Magasin Leroy-Merlin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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