Concert de Laurent Voulzy Bayonne Cité des Arts Bayonne

Bayonne Cité des Arts 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-12-05
Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals.
Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare. .
