Concert de Lawena harpe et chants Place Abbé Gillard Tréhorenteuc
lundi 10 août 2026 · Place Abbé Gillard · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Concert de Lawena harpe et chants
Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Découvrez l’univers celtique irlandais de Lawena avec sa harpe et sa voix. A 18h.
Lawena de Brocéliande joue de la harpe celtique depuis 30 ans et chante depuis toujours. Elle nous enchantera avec ses mélodies du répertoire traditionnel irlandais, breton et médiéval qu’elle interprète à la feuille sur sa nouvelle harpe celtique Ahès …Une bolée d’Eire pur à elle seule! .
Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Lawena harpe et chants Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Tréhorenteuc (Morbihan)
- Le p’tit marché de Trého Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 22 juillet 2026
- Les chemins du Graal avec Marie Semaille éveilleuse d’histoire Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 22 juillet 2026
- Atelier créatif bouclier viking Un jour de Lune Tréhorenteuc 22 juillet 2026
- Balade contée au crépuscule contes, chants et musique place de l’abbé Gillard Tréhorenteuc 22 juillet 2026
- Concert de Myrdhin et Elisa chant et harpe celtique Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 23 juillet 2026