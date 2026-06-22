Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun samedi 19 septembre 2026.

Châteaudun

Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Quand le classique devient pop d’Edith Piaf à Michael Jackson.

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Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr

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English :

Concert by the Grand Châteaudun Music School: When Classical Meets Pop —from Edith Piaf to Michael Jackson.

L’événement Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN