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Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun

Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun

Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun samedi 19 septembre 2026.

Adresse
Espace Malraux
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Châteaudun

Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Quand le classique devient pop d’Edith Piaf à Michael Jackson.
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Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59  ecoledemusique@grandchateaudun.fr

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English :

Concert by the Grand Châteaudun Music School: When Classical Meets Pop —from Edith Piaf to Michael Jackson.

L’événement Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN

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