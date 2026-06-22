Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun
Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun samedi 19 septembre 2026.
Châteaudun
Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Quand le classique devient pop d’Edith Piaf à Michael Jackson.
.
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the Grand Châteaudun Music School: When Classical Meets Pop —from Edith Piaf to Michael Jackson.
L’événement Concert de l’Ecole de musique du Grand Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)
- Animation enfants C’est l’heure de l’histoire Châteaudun 1 juillet 2026
- Foire aux Laines Fête médiévale Châteaudun 3 juillet 2026
- Visite guidée Centre Historique de Châteaudun Châteaudun 4 juillet 2026
- Stage de Cirque Châteaudun 6 juillet 2026
- Stages Equestre Châteaudun 7 juillet 2026