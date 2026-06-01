CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD Salon de musique Roger Albanèse Palavas-les-Flots samedi 20 juin 2026.

Palavas-les-Flots

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD

Salon de musique Roger Albanèse Maison du Temps Libre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

17h30

Concert de l’École de Musique François Richard

Salon de musique Roger Albanèse

Maison du Temps Libre .

Salon de musique Roger Albanèse Maison du Temps Libre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English : CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD

17h30

Concert by the François Richard School of Music

L’événement CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34