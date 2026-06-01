CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD Salon de musique Roger Albanèse Palavas-les-Flots
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD Salon de musique Roger Albanèse Palavas-les-Flots samedi 20 juin 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD
Salon de musique Roger Albanèse Maison du Temps Libre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
17h30
Concert de l’École de Musique François Richard
Salon de musique Roger Albanèse
Maison du Temps Libre .
Salon de musique Roger Albanèse Maison du Temps Libre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English : CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD
17h30
Concert by the François Richard School of Music
L’événement CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE FRANÇOIS RICHARD Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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