SAUVAGE Palavas-les-Flots
SAUVAGE Palavas-les-Flots vendredi 19 juin 2026.
Palavas-les-Flots
SAUVAGE
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26
Séance cinéma Sauvage de Camille Ponsin (Durée 1h41)
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Screening of Sauvage by Camille Ponsin (Running time: 1 hour 41 minutes)
L’événement SAUVAGE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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