Palavas-les-Flots

SAUVAGE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26

Séance cinéma Sauvage de Camille Ponsin (Durée 1h41)

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Screening of Sauvage by Camille Ponsin (Running time: 1 hour 41 minutes)

L’événement SAUVAGE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34