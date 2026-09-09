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Concert de l’Ensemble vocal de Brive, Auditorium Francis Poulenc, Brive-la-Gaillarde

dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium Francis Poulenc · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Auditorium Francis Poulenc
Adresse
Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Concert de l’Ensemble vocal de Brive Dimanche 20 septembre, 17h30 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Concert de l’Ensemble vocal de Brive

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Concert de l’Ensemble vocale de Brive

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