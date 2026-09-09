AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Concert de l’Ensemble vocal de Brive, Auditorium Francis Poulenc, Brive-la-Gaillarde
dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium Francis Poulenc · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Concert de l’Ensemble vocal de Brive Dimanche 20 septembre, 17h30 Auditorium Francis Poulenc Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Concert de l’Ensemble vocal de Brive
Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Concert de l’Ensemble vocale de Brive
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