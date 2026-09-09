Concert de l’Ensemble vocal de Brive, Auditorium Francis Poulenc, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Concert de l’Ensemble vocal de Brive Dimanche 20 septembre, 17h30 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Concert de l’Ensemble vocal de Brive

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Concert de l’Ensemble vocale de Brive