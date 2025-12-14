Brive-la-Gaillarde

Hich dans Puzzle à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Hich présente Puzzle One Man Show

Hich, humoriste toulousain au talent redoutable, vous embarque pour 1h15 de sketchs et d’interactions où l’on se sent comme à la maison.

Avec bienveillance et un sens du timing imparable, il mêle anecdotes personnelles, trolls percutants et observations croustillantes sur notre époque.

Il raconte sa vie sans filtre son divorce, sa paternité, ses enfants qu’il adore autant qu’ils le rendent fou, et cette société dont il se moque… tout en l’aimant profondément. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hich dans Puzzle à L’improviste

L’événement Hich dans Puzzle à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme