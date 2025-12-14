Hich dans Puzzle à L’improviste Brive-la-Gaillarde
Hich dans Puzzle à L’improviste Brive-la-Gaillarde jeudi 10 septembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Hich dans Puzzle à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Hich présente Puzzle One Man Show
Hich, humoriste toulousain au talent redoutable, vous embarque pour 1h15 de sketchs et d’interactions où l’on se sent comme à la maison.
Avec bienveillance et un sens du timing imparable, il mêle anecdotes personnelles, trolls percutants et observations croustillantes sur notre époque.
Il raconte sa vie sans filtre son divorce, sa paternité, ses enfants qu’il adore autant qu’ils le rendent fou, et cette société dont il se moque… tout en l’aimant profondément. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Hich dans Puzzle à L’improviste
L’événement Hich dans Puzzle à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme
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