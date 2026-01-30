Repas d’intégration au campus universitaire de Brive, Bibliothèque Universitaire, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Repas d’intégration au campus universitaire de Brive Jeudi 10 septembre, 11h30 Bibliothèque Universitaire Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T11:30:00+02:00 – 2026-09-10T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T11:30:00+02:00 – 2026-09-10T14:00:00+02:00

À l’occasion du repas d’intégration des étudiants du Campus de Brive, qui se tiendra le jeudi 10 septembre 2026, la bibliothèque universitaire, en collaboration avec la Guilde Ludique, animera des parties de jeux de société.

Suite au succès des soirées jeux organisées à la bibliothèque, celle-ci s’est dotée de jeux de société pour constituer un fond ludothèque destiné aux étudiants du campus. Cet événement sera l’occasion de présenter et de mettre en valeur ce nouveau fonds à la rentrée.

Bibliothèque Universitaire 16 Rue Jules Vallès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion du repas d’intégration des étudiants du Campus de Brive la bibliothèque universitaire, en collaboration avec la Guilde Ludique, animera des parties de jeux de société. jeux campus