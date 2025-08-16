Gindou

Concert de l’Ensemble vocal de Maussac

Eglise Saint-Barthélémy Gindou Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez profitez du concert de l'Ensemble de Maussac pour un voyage musical de la Renaissance jusqu'au XXIème siècle !

Venez profitez du concert de l'Ensemble de Maussac pour un voyage musical de la Renaissance jusqu'au XXIème siècle !

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Eglise Saint-Barthélémy Gindou 46250 Lot Occitanie

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English :

Come enjoy a concert by the Ensemble de Maussac and embark on a musical journey from the Renaissance to the 21st century!

L’événement Concert de l’Ensemble vocal de Maussac Gindou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon