Concert de l’Ensemble vocal de Maussac Gindou
Concert de l’Ensemble vocal de Maussac Gindou dimanche 12 juillet 2026.
Gindou
Concert de l’Ensemble vocal de Maussac
Eglise Saint-Barthélémy Gindou Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez profitez du concert de l'Ensemble de Maussac pour un voyage musical de la Renaissance jusqu'au XXIème siècle !
Venez profitez du concert de l'Ensemble de Maussac pour un voyage musical de la Renaissance jusqu'au XXIème siècle !
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Eglise Saint-Barthélémy Gindou 46250 Lot Occitanie
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English :
Come enjoy a concert by the Ensemble de Maussac and embark on a musical journey from the Renaissance to the 21st century!
L’événement Concert de l’Ensemble vocal de Maussac Gindou a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
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