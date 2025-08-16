Un début d’été à Gindou Festival de cirque Gindou samedi 4 juillet 2026.

Gindou

Un début d’été à Gindou Festival de cirque

Place des fêtes Gindou Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Viens fêter les Grandes Vacances avec nous !

"Un début d'été à…" revient à Gindou pour la 5ème édition de ce festival de cirque, à découvrir en famille, entre ami.e.s et proches.

Une commune accueillante, un lieu chaleureux, une ambiance cosy, une superbe salle de spectacle (CLIMATISÉE) et toute une soirée pour profiter de rencontres, découvertes et réflexions !

Viens fêter les Grandes Vacances avec nous !

"Un début d'été à…" revient à Gindou pour la 5ème édition de ce festival de cirque, à découvrir en famille, entre ami.e.s et proches.

Une commune accueillante, un lieu chaleureux, une ambiance cosy, une superbe salle de spectacle (CLIMATISÉE) et toute une soirée pour profiter de rencontres, découvertes et réflexions !

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Place des fêtes Gindou 46250 Lot Occitanie

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English :

Come celebrate the High Holidays with us!

"Un début d'été à…" returns to Gindou for the 5th edition of this circus festival, to be discovered with family, friends and loved ones.

A welcoming commune, a warm venue, a cosy atmosphere, a superb performance hall (AIR CONDITIONED) and a whole evening to enjoy encounters, discoveries and reflections!

L’événement Un début d’été à Gindou Festival de cirque Gindou a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cazals-Salviac