Concert de l’Ensemble vocal Les Ardeurs Musique Vocale A cappella Gramat
Concert de l’Ensemble vocal Les Ardeurs Musique Vocale A cappella Gramat samedi 1 août 2026.
Gramat
Concert de l’Ensemble vocal Les Ardeurs Musique Vocale A cappella
Avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : – – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Après son programme Éclats présenté l'été dernier dans le Lot, l'ensemble Les Ardeurs revient pour vous proposer son nouveau programme nommé Échos ; un bouquet d'œuvres a cappella de la musique vocale romantique européenne, en passant par l'Allemagne (Brahms, Mendelssohn,..), l'Angleterre (Elgar, Stanford,..) et la France (Saint-Saëns, Hahn,..)
Ce programme dresse différents portraits du romantisme conjuguant grands classiques et raretés, articulés autour des thèmes récurrents du romantisme l’être aimé et sa perte, les mythes et leurs ruines, la nature ainsi que le voyage
Billetterie en ligne ou sur place avant le concert
Après son programme Éclats présenté l'été dernier dans le Lot, l'ensemble Les Ardeurs revient pour vous proposer son nouveau programme nommé Échos ; un bouquet d'œuvres a cappella de la musique vocale romantique européenne, en passant par l'Allemagne (Brahms, Mendelssohn,..), l'Angleterre (Elgar, Stanford,..) et la France (Saint-Saëns, Hahn,..)
Ce programme dresse différents portraits du romantisme conjuguant grands classiques et raretés, articulés autour des thèmes récurrents du romantisme l’être aimé et sa perte, les mythes et leurs ruines, la nature ainsi que le voyage
Billetterie en ligne ou sur place avant le concert
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Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie
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English :
After its Éclats program presented last summer in the Lot region, the Les Ardeurs ensemble returns to offer you its new program entitled Échos; a bouquet of a cappella works from European Romantic vocal music, taking in Germany (Brahms, Mendelssohn,..), England (Elgar, Stanford,..) and France (Saint-Saëns, Hahn,..)
This program paints different portraits of Romanticism, combining great classics and rarities, based on the recurring themes of Romanticism: the loved one and his loss, myths and their ruins, nature and travel
Pick-up online or at the door before the concert
L’événement Concert de l’Ensemble vocal Les Ardeurs Musique Vocale A cappella Gramat a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
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