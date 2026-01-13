Concert de l’Ensemble Vocal Mosaïque Eglise de Mesquer Mesquer

Mesquer

Concert de l’Ensemble Vocal Mosaïque

Eglise de Mesquer Avenue Anne de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Groupe Vocal Mosaïque donnera 3 concerts sous la direction du Chef de Chœur Christophe Vincent, les 70 choristes interprèteront un programme très éclectique qui met en lumière la diversité et la richesse de la chorale.

Participation libre. .

Eglise de Mesquer Avenue Anne de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 53 20 65 contact@groupevocalmosaique.fr

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English :

L’événement Concert de l’Ensemble Vocal Mosaïque Mesquer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44