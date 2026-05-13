Marigny

Concert de l’escale en chansons

Salle des fêtes Marigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les chanteurs amateurs du Centre Social l’Escale et les musiciens des Ateliers du Chat dans la Gorge présentent un spectacle varié de chansons. Jauge limitée.

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Salle des fêtes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 10 67 contact@escale03.fr

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English :

Amateur singers from Centre Social l?Escale and musicians from Ateliers du Chat dans la Gorge present a varied show of songs. Limited capacity.

L’événement Concert de l’escale en chansons Marigny a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région