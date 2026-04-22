Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Concert de l’été Patrick Fiori

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Comme chaque année, le Concert de l’Été fera vibrer le cœur de Saint Geniez d’Olt. Rendez-vous le samedi 8 août pour un concert de Patrick Fiori.

A travers ses projets, ses chansons, ses spectacles, de Corsu Mezu Mezu à The Voice, des théâtres aux Zéniths, Patrick Fiori a développé une relation toute particulière avec son public.

Toujours entouré de son équipe, venez rejoindre sa famille de cœur le temps d’une soirée sous les étoiles.

Concert en plein air sur la place de la Mairie à 20h.

Placement debout libre.

Billets en vente en ligne ICI 39 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

As every year, the Concert de l’Été (Summer Concert) is set to rock the heart of Saint Geniez d’Olt. Join us on Saturday August 8 for a concert by Patrick Fiori.

L’événement Concert de l’été Patrick Fiori Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)