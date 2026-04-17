Concert de l’Harmonie Bayonnaise Kiosque Bayonne
Concert de l’Harmonie Bayonnaise Kiosque Bayonne jeudi 27 août 2026.
Bayonne
Concert de l’Harmonie Bayonnaise
Kiosque 10 avenue Léon Bonnat Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Dans le cadre du festival Paseo, concert de l’harmonie Bayonnaise. .
Kiosque 10 avenue Léon Bonnat Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Concert de l’Harmonie Bayonnaise
L’événement Concert de l’Harmonie Bayonnaise Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne
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