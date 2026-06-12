Concert de Lisa Portelli Album ABSENS Landeia (Bas Cambo) Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Concert de Lisa Portelli Album ABSENS

Landeia (Bas Cambo) 55 Route d’Halsou Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Guitare Fabrice Dang Van Nhan

Percussions Philippe Levecot,

Contrebasse Youssef Ghazzal. .

Landeia (Bas Cambo) 55 Route d’Halsou Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine landeia.collectif@lilo.org

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English : Concert de Lisa Portelli Album ABSENS

L’événement Concert de Lisa Portelli Album ABSENS Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cambo les Bains