Concert de Lisa Portelli Album ABSENS Landeia (Bas Cambo) Cambo-les-Bains
Concert de Lisa Portelli Album ABSENS Landeia (Bas Cambo) Cambo-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Concert de Lisa Portelli Album ABSENS
Landeia (Bas Cambo) 55 Route d’Halsou Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Guitare Fabrice Dang Van Nhan
Percussions Philippe Levecot,
Contrebasse Youssef Ghazzal. .
Landeia (Bas Cambo) 55 Route d’Halsou Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine landeia.collectif@lilo.org
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English : Concert de Lisa Portelli Album ABSENS
L’événement Concert de Lisa Portelli Album ABSENS Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cambo les Bains
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