CONCERT DE L’ISDAT Place d’Assezat Toulouse

Toulouse

CONCERT DE L’ISDAT

Place d’Assezat HÔTEL D’ASSEZAT Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-11

Vous êtes invité à découvrir un répertoire mêlant les plus grands classique aux plus originales de la musique de chambre.

Un voyage à travers la douceur musicale d’un duo de guitares, la belle sonorité d’un quatuor de flûtes traversières et le son chaleureux d’un quintette de cuivres, avant de laisser la place à l’Orchestre à cordes pour un moment musique de chambre.

Ce concert éclectique vous permet de profiter de la diversité de couleurs instrumentales et du travail collectif des étudiants de l’isdaT.

Au programme

Jeudi

– Trio pour piano et cordes

– Trio Op.45 de Louise Farrenc et Techno-Parade de Guillaume Conésson

– Suite from the fairy queen d’Henri Purcell

– Danses macédoniennes

– Op.8 de Johannes Brahms

– Quator Américain

– Duo K.423

– Trio élégiaque en G mineur

– Amasia

– Quintette pour guitare et quator à cordes Op.143

Vendredi

– Second Concerto pour flûte et percussions

– Sonate pour violoncelle et piano Op.38

– Night Triptych

– Concertino pour flûte, alto et contrebasse

– Trio pour clarinette, violoncelle et piano Op.114

– Sonate Fantasia de Dusan Bogdanovic

– Las Cuatro Estaciones Portenas

– Mon coeur s’ouvre à toi

– Le tombeau de Couperin .

Place d’Assezat HÔTEL D’ASSEZAT Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

You are invited to discover a repertoire combining the greatest classics with the most original chamber music.

L’événement CONCERT DE L’ISDAT Toulouse a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE