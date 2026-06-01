Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Fontanes vendredi 19 juin 2026.

Fontanes

Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse

Fontanes Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une manifestation organisée par Fontanes arts et culture.

Capacité limitée, prévente disponible.

Une manifestation organisée par Fontanes arts et culture.

Capacité limitée, prévente disponible.

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Fontanes 46230 Lot Occitanie

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English :

An event organized by Fontanes arts et culture.

Limited capacity, presale available.

L’événement Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Fontanes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cahors Vallée du Lot