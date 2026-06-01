Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Fontanes
Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Fontanes vendredi 19 juin 2026.
Fontanes
Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse
Fontanes Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Une manifestation organisée par Fontanes arts et culture.
Capacité limitée, prévente disponible.
Une manifestation organisée par Fontanes arts et culture.
Capacité limitée, prévente disponible.
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Fontanes 46230 Lot Occitanie
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English :
An event organized by Fontanes arts et culture.
Limited capacity, presale available.
L’événement Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Fontanes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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