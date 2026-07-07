Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes Amphithéâtre gallo-romain Saintes

Informations pratiques

Saintes

Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Thème Les couleurs du sons

L’Orchestre des Jeunes des Charentes investit l’Amphithéâtre Gallo-Romain pour un concert unique, mêlant émotion et énergie communicative.

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Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine orchestre.ojc@gmail.com

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English :

Theme: The Colors of Sound

The Charentes Youth Orchestra takes the stage at the Gallo-Roman Amphitheater for a unique concert, blending emotion and infectious energy.

L’événement Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge