Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes Amphithéâtre gallo-romain Saintes
samedi 25 juillet 2026 · Amphithéâtre gallo-romain · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes
Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Thème Les couleurs du sons
L’Orchestre des Jeunes des Charentes investit l’Amphithéâtre Gallo-Romain pour un concert unique, mêlant émotion et énergie communicative.
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Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine orchestre.ojc@gmail.com
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English :
Theme: The Colors of Sound
The Charentes Youth Orchestra takes the stage at the Gallo-Roman Amphitheater for a unique concert, blending emotion and infectious energy.
L’événement Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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