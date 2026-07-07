UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes Amphithéâtre gallo-romain Saintes

samedi 25 juillet 2026 · Amphithéâtre gallo-romain · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Amphithéâtre gallo-romain
Adresse
20 rue Lacurie
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Thème Les couleurs du sons
L’Orchestre des Jeunes des Charentes investit l’Amphithéâtre Gallo-Romain pour un concert unique, mêlant émotion et énergie communicative.
  .

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   orchestre.ojc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theme: The Colors of Sound
The Charentes Youth Orchestra takes the stage at the Gallo-Roman Amphitheater for a unique concert, blending emotion and infectious energy.

L’événement Concert de l’Orchestre des Jeunes des Charentes Saintes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)